A Man in Full: in arrivo su Netflix un nuovo adattamento curato da Regina King

Regina King e David E. Kelley realizzeranno un adattamento del romanzo di Tom Wolfe intitolato A Man in Full. Si tratta di un progetto di miniserie che vedrà lavorare insieme Netflix e la società di produzione di King, Royal Ties.

La regista di One Night in Miami ultimamente è davvero molto impegnata. Infatti ha diversi progetti in arrivo, come il film Netflix di cui vi abbiamo già fatto una nostra recensione The Harder Day Fall, e due serie: Lincoln Lawyer e Anatomy of a Scandal. Tuttavia, quando ha ricevuto la proposta, la regista e attrice non ha potuto dire di no. "Tutto ciò che posso dire è che quando David E. Kelley chiama, tu dici soltanto di sì. Sono sicura che questa partnership produrrà qualcosa di speciale" ha detto King.

La serie sarà composta da sei episodi di un'ora, di cui Regina King dirigerà i primi tre. Kelley sarà invece sceneggiatore e showrunner di A Man in Full.

Lo show parlerà del magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker che si ritrova ad affrontare un'improvvisa bancarotta. Gli interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie prova a difendere il suo impero da coloro che tentano di capitalizzare la sua caduta in disgrazia. Una trama interessante, e un prodotto che riprenderà sicuramente la critica sociale pungente di Wolfe.

Nell'attesa di A Man in Full, la cui produzione deve ancora iniziare, Netflix introduce tante novità a Novembre nel suo catalogo. Date un'occhiata, ce n'è per tutti i gusti!