A Man in Full: Diane Laine si unisce a Jeff Daniels nella nuova miniserie Netflix

L'attrice nominata all'Oscar Diane Lane sarà la seconda protagonista nella prossima serie Netflix A Man in Full. Lane reciterà al fianco di Jeff Daniels nello show, basato sull'omonimo romanzo di Tom Wolfe del 1998 e prodotto da David E. Kelley e Regina King.

A Man in Full segue Daniels nei panni di Charlie Crocker, un magnate del settore immobiliare e membro dell'alta società di Atlanta che dovrà affrontare un improvviso fallimento. Lane interpreterà Martha Crocker, l'ex moglie del Charlie Crocker di Daniel. Mentre gli affari di Charlie iniziano a crollare, Martha lotta per mantenere il proprio status in città e tre decenni di segreti del loro matrimonio vengono alla luce.

Lane ha ricevuto la sua nomination agli Oscar per la sua interpretazione nel film del 2002 Unfaithful. È nota soprattutto per i suoi ruoli in film come Under the Tuscan Sun, The Outsiders e per aver interpretato Martha Kent nei film di Henry Cavil Superman. Più di recente, Lane ha recitato nella serie FX Y: The Last Man e nella stagione finale di House of Cards di Netflix. Inoltre, l'attrice ha avuto un ruolo anche nella serie Apple TV+ Extrapolations, insieme a Meryl Streep, Tobey Maguire e Forest Whitaker.

Tutti e sei gli episodi di A Man in Full sono stati scritti da Kelley, che sarà anche produttore esecutivo e showrunner della serie. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la lista delle nuove uscite di Netflix di luglio 2022.