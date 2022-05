A Man In Full: Jeff Daniels sarà il protagonista della nuova miniserie Netflix!

Jeff Daniels sarà il protagonista della mini-serie Netflix "A Man In Full" di Regina King e David E. Kelley.

Il due volte vincitore dell'Emmy Jeff Daniels è stato scelto come protagonista di A Man in Full, il nuovo show che sarà composto da sei episodi basato sul romanzo di Tom Wolfe del 1998. David E. Kelley sarà il produttore esecutivo e lo showrunner, mentre Regina King dirigerà i primi tre episodi e sarà anche lei produttrice esecutiva, insieme a Matthew Tinker, come parte del suo primo accordo con Netflix tramite la sua società di produzione Royal Ties.

A Man In Full racconterà le vicende di Charlie Croker (Daniels), un forte magnate immobiliare di Atlanta che dovrà affrontare un improvviso fallimento. Crudo, maleducato e irrefrenabile, Charlie difenderà il suo impero contro tutti gli acquirenti. Ad ogni costo.

La serie segnerà il ritorno su Netflix di Daniels, che ha vinto uno dei suoi due Emmy Awards per la miniserie Godless. (L'altro invece per il ruolo da protagonista in The Newsroom della HBO.) L'attore ha preso parte recentemente a The Comey Rule di Showtime, in cui interpreta il ruolo del protagonista e nel drama del 2021 con Maura Tierney, di cui abbiamo parlato nelle nostre prime impressioni di American Rust.