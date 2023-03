Man on Fire diventerà una serie tv: Kyle Killen sarà lo showrunner!

Netflix ha deciso di investire sul thriller d'azione. Questa volta toccherà a Man on Fire del quale sarà realizzato un adattamento seriale. La serie sarà basata sull'adattamento dei primi due libri della saga di AJ Quinnell pubblicata tra il 1980 e il 1996 in cinque differenti romanzi.

Si parla, come nel più classico dei casi, di una storia di vendetta. Attualmente è presente su Netfix Man on Fire con Denzel Washington diretto da Tony Scott. La pellicola, uscita nel 2004, non è riuscita ad ottenere larghi consensi da parte di pubblico e critica e forse, proprio per questo, la piattaforma streaming sta cercando di puntare nuovamente su questa storia. A vestire i panni di showrunner sarà Kyle Killen.

Killen sarà produttore esecutivo accompagnato da Peter Chernin, Jenno Topping, Bill McGoldrick e Juan Alfonso di Chernin Entertainment. Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer sono i produttori esecutivi per New Regency Productions, ha i diritti del prodotto che verrà distribuito da Netflix. Lo show seguirà la storia di un mercenario che cercherà vendetta per la morte del suo migliore amico e che, allo stesso tempo, cercherà di proteggere la figlia del suo ex braccio destro e a distruggere le forze che hanno portato alla distruzione della sua famiglia.

Nell'adattamento del 2004 di Man on Fire sarebbe dovuto essere presente Marlon Brando morto pochi mesi prima delle riprese a causa di gravi problemi di salute. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!