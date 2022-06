Man vs. Bee, Rowan Atkinson e i paragoni con Mr. Bean: 'Lui era un narcisista anarchico'

Rowan Atkinson si appresta a tornare sul piccolo schermo con la nuova Man vs. Bee, sitcom britannica che vede protagonista l'attore comico in un ruolo che a molti sta già facendo pensare al personaggio di Mr. Bean, contraddistinto com'è da siparietti assurdi e al limite del catastrofico. Atkinson però rimarca le differenze sostanziali tra i due.

Atkinson, notoriamente molto più serio di persona rispetto ai personaggi che crea sullo schermo, accetta tuttavia il fascino popolare di Mr Bean, dichiarando al Times: "A molte persone non piaceva l'inevitabile e giustificabile sensazione che le cose sarebbero andate male".

Atkinson sembra avere una considerazione più ottimista del suo ultimo personaggio, Trevor, il protagonista della prossima serie Netflix in nove parti, per lo più non parlate, che debutterà su Netflix il 24 giugno. Trevor è un padre divorziato che, per finanziare una vacanza con la figlia, si assume il compito di fare il custode di una casa. La sua responsabilità di proteggere la villa di ultima generazione appartenente a una coppia di ricchi assenti è minacciata dalle sue crescenti lotte con un'ape instancabile.

Atkinson ha dichiarato del suo nuovo personaggio, mettendolo in contrapposizione a Mr Bean: "Mr. Bea era un narcisista anarchico concentrato su se stesso. Trevor è diverso. È una persona molto più gentile, molto più dolce e più normale, spero, e questo era certamente il nostro obiettivo... Sembra un uomo dolce, ben intenzionato, chiaramente intelligente, ma, naturalmente, ha dei punti deboli, e uno di questi è la sua ossessività".

La star britannica, il cui talento comico ha brillato in programmi televisivi come Not the Nine o'Clock News e Blackadder e sul grande schermo in Johnny English e nel ruolo del vicario che ruba la scena in Quattro matrimoni e un funerale, ha raccontato al Times che, per quanto Trevor e la sua frizzante co-star possano essere divertenti, lui stesso non riderà. "Raramente rido fisicamente ad alta voce per qualcosa. Riesco solo a vedere quando funziona".

Nell'attesa dell'esordio su Netflix della serie, vi rimandiamo al trailer di Man vs Bee.