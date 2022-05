Man vs. Bee: Rowan Atkinson perseguitato da un'ape nel trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale (anche in italiano) di Man Vs. Bee, l'ultima fatica comica di Rowan Atkinson in cui l'ex-Mr. Bean sarà perseguitato da un'ape in grado di trasformare la sua tranquilla vita in un vero e proprio incubo. Il protagonista, infatti, è sotto processo e grazie a un flashback capiamo cosa gli è successo.

Nell'arco dei 10 episodi di cui è composta la serie, come viene adeguatamente mostrato nelle immagini di questo trailer, l'ape darà del filo da torcere al nostro protagonista. Importante sottolineare, poi, la durata degli episodi, che proprio come nella più celebre Mr. Bean sarà compresa tra i 10 e i 20 minuti in totale.

Oltre a Rowan Atkinson, nel cast di Man vs Bee troviamo anche Jing Lusi, Julian Rhind-Tutt, Greg McHugh, India Fowler, Claudie Blakley e Tom Basden. La data d'uscita è fissata per il 24 giugno 2022 su Netflix. La serie è stata creata dallo stesso Atkinson insieme a Will Davies. I due avevano già lavorato insieme nel 2003 nel film Johnny English, tornando poi a collaborare nei due sequel successivi, Johnny English - La rinascita (2011) e Johnny English colpisce ancora (2018).

Prossimamente vedremo Atkinson nel musical Wonka, prequel della celebre fiaba di Roald Dahl in cui il protagonista sarà interpretato da Timothee Chalamet. Tempo fa, l'attore aveva detto la sua sulla cancel culture: "Il problema che abbiamo online è che un algoritmo decide ciò che vogliamo vedere, il che finisce per creare una visione semplicistica e binaria della società" ha dichiarato. "Diventa una sorta di: o con noi o contro di noi. E se sei contro di noi, meriti di essere cancellato".

Man Vs. Bee, come già detto, approderà sulla piattaforma digitale il 24 giugno 2022.