Manca poco all'arrivo di Disney+ in Italia, che intanto sbarca su Instagram

A tutti coloro che in Italia non vedono l'ora di abbonarsi a Disney+ la divisione italiana della compagnia manda un messaggio tramite un video postato sull'account Instagram appena inaugurato e invita al countdown per l'arrivo della piattaforma digitale.

Nell'account, inaugurato proprio oggi con un video che mostra tramite alcune immagini essenziali tutti i franchise di cui godrò il servizio, ovvero dei film d'animazione Disney, di quelli dei Pixar Animation Studios, del Marvel Cinematic Universe, dei film della Lucasfilm e quindi di Star Wars, ma anche i documentari del National Geographic. In didascalia, il messaggio: "Ciao! Che bello conoscervi tutti. Pazientate ancora qualche settimana perché Disney+ farà finalmente il suo debutto il 24 marzo!".

Come informa la stessa divisione, Disney+ Italia è presente oltre che su Instagram anche su Twitter dove potrete seguire gli aggiornamenti della piattaforma digitale relativo alle produzioni in corso, future e agli aggiornamenti del catalogo che via via verrà arricchito con una proposta sempre maggiore.

Disney+ arriverà in Italia il 24 Marzo 2020, ad un prezzo di 6,99 Euro. A quanto pare il lancio verrà effettuato in contemporanea anche in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Sostanzialmente quindi Disney ha deciso di anticipare il debutto di Disney+ in tutta Europa. Al debutto, il servizio di streaming comprenderà la tanto attesa serie tv "The Mandalorian", ma anche i film targati Disney, Pixar, dell'universo Marvel, l'intera saga di Star Wars e vari contenuti targati National Geographic. Tra gli altri contenuti citiamo il nuovo "High School Musical: The Musical, The Series", "The World According to Jeff Goldblum" e la rivisitazione di "Lilli e il Vagabondo". Disney+ però punterà anche sui titoli originali come "Encore", "The Imagineering Story" e "Diary of a Future President".

Gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento mensile, a 6,99 Euro, oppure di pagare in un'unica soluzione quello annuale a 69,99 Euro, che consentirà di risparmiare circa 14 Euro. Disney+ ha riportato il miglior lancio di sempre su App Store ed iOS, con 41 milioni di download complessivi, ma sarà interessante vedere che impatto avrà sugli abbonamenti a Netflix in Italia. Secondo alcuni analisti potrebbe provocare cancellazioni a raffica, mentre altri sono di diverso avviso.