Quanto manca per completare Agatha: Darkhold Diaries? Parla Kathryn Hahn

La serie Agatha: Darkhold diaries potrebbe portare al film di Scarlet Witch, ma quanto manca alla conclusione della produzione?

A tal proposito ha risposto ad alcune domande di The Hollywood Reporter proprio l’interprete di Agatha in Wandavision, Kathryn Hahn: “Abbiamo solo qualche giorno in più per concludere il tutto, sì, abbiamo fatto quasi tutto. È molto emozionante. I fan della Marvel e chiunque ami le streghe (ride)... non vedo l'ora che la gente lo veda. Chi non vorrebbe interpretare una strega? È l'unica cosa che interpretavo da bambina, ogni Halloween.”

Alle dichiarazioni di Hahn si sono unite anche quelle del co-produttore esecutivo di Agatha: Darkhold diaries, Mary Livanos: “Il personaggio è così profondo, sentito e pericoloso. Continuare la storia di Agatha e conoscerla meglio è stato subito un imperativo per noi creativi.”

Assieme alla protagonista, nella nuova serie Marvel comparirà un nuovo misterioso personaggio interpretato da Aubrey Plaza, chiamata Rio Vidal. Il nuovo personaggio introdotto in Agatha, secondo vari rumour, sarà uno tra i più potenti e diventerà fondamentale per il prosieguo della saga. Inoltre, la serie potrebbe nuovamente cambiare nome, passando da Agatha: Darkhold diaries a Agatha: All Along, come la canzone che il personaggio canta in WandaVision durante la sua introduzione come villain. Non resta quindi che attendere ulteriori novità da parte della Marvel.

Ma c’è un’altra domanda riguardante lo show, Ralph Bohner tornerà in Agatha: Darkhold Diaries?