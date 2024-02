Quanto manca a Creature Commandos? Gli ultimi aggiornamenti da James Gunn

Creature Commandos ha un compito difficile, essere uno dei primi progetti ad ufficializzare la nuova rotta che seguirà l'universo DC sul piccolo e grande schermo. Grazie infatti alla nuova gestione di James Gunn si pensa già ad una realtà tutta nuova per i super eroi che vi sono legati. Che sia finalmente la volta buona questa?

Ecco quindi che, prima ancora di poter vedere Nicholas Hoult in Superman: Legacy, dovremo aspettare l'uscita di Creature Commandos, che tutt'ora purtroppo resta sconosciuta.

Tuttavia nelle ultime ore il regista James Gunn ci ha tenuto a rassicurare gli appassionati tramite la piattaforma Threads, affermando che i lavori sullo show animato sono ormai verso le ultime battute.

"Tutto ciò che riguarda le animazioni è stato completato, ad ora si sta procedendo sugli elaborati finali".

Sembra quindi che non dovremo aspettarci un'attesa ancora troppo lunga secondo il famoso cineasta. Al momento tutti gli occhi sono puntati verso quelle che saranno le prossime mosse per rilanciare un universo che, a conti fatti, non ha ancora avuto modo dopo diversi anni di dimostrare quale sia il suo effettivo potenziale, al di là di qualche sporadica eccezione (in tal senso potete leggere qui la nostra recensione di Aquaman).

