Quanto manca alla seconda stagione di Peacemaker? Parla James Gunn

Archiviato definitivamente il DC Extended Universe con l'arrivo lo scorso Natale di Aquaman e il Regno Perduto, è tempo di concentrarsi sul nuovo DC Universe in partenza. Quest'anno dovrebbe debuttare il primo capitolo della narrazione, ovvero la serie animata Creature Commandos, ma quando arriverà la seconda stagione di Peacemaker con John Cena?

Forse il personaggio più importante che verrà riportato nel nuovo DC Universe è proprio il Peacemaker di John Cena, che ha debuttato in The Suicide Squad di James Gunn prima di ottenere la sua serie televisiva su Max. Peacemaker, che è stato un grande successo per il servizio di streaming, avrà una seconda stagione nonostante il reset della DC, e Gunn sta attualmente scrivendo le nuove sceneggiature dello show.

Giovedì, Gunn si è lanciato in un'altra serie di rivelazioni su Thread, rispondendo alle domande dei fan sui suoi piani per la DC. Dopo aver rivelato che si sta preparando per le riprese di Superman: Legacy a marzo, il regista è stato interrogato sui progressi della seconda stagione di Peacemaker e ha detto che il nuovo capitolo della serie di successo si trova "a metà dei lavori di scrittura".

Peacemaker Stagione 2 sarà la prossima produzione a cui Gunn parteciperà dopo la conclusione del suo lavoro su Superman: Legacy, e il regista ha assicurato ai fan che gli chiedono del progetto che si tratta di una priorità importante per lui. Quando gli è stato chiesto a cos'altro sta lavorando al momento, Gunn ha risposto che sta scrivendo Peacemaker man mano che la preparazione per Superman: Legacy sta per concludersi.

La seconda stagione di Peacemaker è uno dei numerosi progetti previsti per il nuovo DCU, che si intitola Chapter 1: Gods and Monsters. Il primo titolo, prima ancora di Superman: Legacy, è la serie animata intitolata Creature Commandos. come detto. È prevista anche una serie su Amanda Waller, con Viola Davis che riprenderà il suo ruolo da Peacemaker e dai film di Suicide Squad.

