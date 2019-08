Manchester United - Milan, dove guardarla gratis in TV ed in streaming

Siamo entrati nell'ultima tranche di partite dell'International Champions Cup, il torneo estivo che ha visto tra le protagoniste anche cinque squadre italiane. Sabato 3 luglio sarà la volta del Milan, che al Millennium Stadium di Cardiff sfiderà il Manchester United.

Il fischio d'inizio è previsto alle 18:30 italiane, quando partirà uno dei superclassici del calcio europeo.

La partita sarà visibile, come le precedenti, in esclusiva su Sport Italia sul Digitale Terrestre alla posizione 60 del mux DFREE (UHF 50). L'emittente televisiva, che da poco ha abbandonato Sky per passare al DTT, ha infatti acquistato i diritti televisivi per la competizione estiva, che sta facendo registrare ascolti importanti. La sfida tra le due squadre come sempre potrà essere vista anche sul sito web ufficiale di Sport Italia, anche in alta definizione.

Il Manchester United, che secondo quanto riportato dalla stampa italiana ed inglese sarebbe vicino allo scambio Dybala-Lukaku con la Juventus, è reduce da due vittorie su altrettante partite nell'ICC, con tre gol fatti e solo uno subito. La squadra di Giampaolo invece non ha raccolto ancora punti durante la coppa dell'estate, e nelle due partite giocate ha subito due gol segnandone zero. I milanesi comunque sono reduci da un calciomercato che ha portato non solo ad un cambio della guida tecnica, ma anche a livello societario.