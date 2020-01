I Mandaloriani diventeranno una superpotenza secondo una teoria di The Mandalorian

La serie TV con protagonista Pedro Pascal ha avuto un grande successo. Mentre Disney è già al lavoro sulla seconda stagione e i fan sono già alla ricerca di alcune indiscrezioni su The Mandalorian, una teoria di un appassionato di Star Wars ha fatto parlare molto di sé.

Come sapete i Mandaloriani sono stati una potente nazione che è stata sconfitta dall'Impero. Nel corso di serie quali The Clone Wars e Rebels abbiamo potuto conoscere qualche membro della casta di guerrieri del pianeta, ma nessuno ha mai avuto la stessa importanza di Din Djarin, protagonista di The Mandalorian e protettore di Baby Yoda. La loro storia avrà importanti ripercussioni e secondo l'utente di Reddit u/lightsaberr una di queste sarà il ritorno della potenza dei Mandaloriani.

Giustifica questo scrivendo un lungo post sulla piattaforma social, spiegando come il gruppo di guerrieri corazzati che definisce "Nuovi Mandaloriani" non sia mai stato sconfitto del tutto, ma si sia sparpagliato nella galassia. Ad essere stati sconfitti dall'Impero sono i cosiddetti "Vecchi Mandaloriani", clan che abitavano nello stesso sistema solare in cui è presente il pianeta Mandalore e che hanno subito le purghe imperiali. Difficilmente infatti, afferma l'utente di Reddit, i potenti soldati visti nelle puntate della serie di Disney+ sarebbero stati uccisi dalle armi dell'esercito di Darth Vader, visto che anche l'Armaiola è riuscita a sconfiggere una squadra di assaltatori armata solo di un martello da fabbro. La spiegazione si chiude affermando che potrebbe essere proprio Din a riunificare i vari gruppi militari, creando di nuovo la potente nazione di Mandalore.

È proprio al personaggio dell'Armaiola è dedicata questa splendida fan art di The Mandalorian, tanto che Emily Swallow ha deciso di ringraziare con un lungo post l'autore del disegno.