I Maneskin incontrano Miley Cyrus: la foto 'hot' con Victoria è virale

Proprio di recente abbiamo annunciato la candidatura dei Maneskin agli AMA, a continuo di un periodo d'oro per la band romana che ha conquistato l'Europa ed è in tour negli USA. Proprio durante il loro passaggio negli Stati Uniti, i quattro hanno avuto un incontro con la star Miley Cyrus, che ha scattato una foto con Damiano e Victoria.

L'incontro è avvenuto durante un evento di Gucci, di cui i Maneskin sono testimonial. Ed a quanto pare la star di Hannah Montana è una grande fan dei vincitori di Sanremo 2021, come molti altri VIP.

Ad attirare l'attenzione dei fan è stata la foto "hot" che vede protagonisti Damiano, Miley e la bassista Victoria. Come si può vedere in calce, Miley e Victoria sono ritratte con le classiche smorfie rock, con la prima che appoggia la mano sul seno destro di Vic.

I fan attraverso i commenti hanno manifestato tutta la loro euforia ed i commenti si sono sprecati: si va dal classico "Oh my god" ad un più diffuso "attendiamo una collaborazione".

Effettivamente, l'affinità tra il gruppo italiano e la Cyrus è cosa nota, ed in molti hanno notato che durante il Gucci Love Parade la popstar americana ha sussurrato qualcosa nell'orecchio di Damiano, come a volergli confidare qualcosa. Il frontman, dal suo canto, l'avrebbe stretta forte: che sia in arrivo davvero una collaborazione? Per i Maneskin si tratterebbe dell'ennesimo traguardo da sogno.

Di recente, i Maneskin sono stati ospiti del Tonight Show.