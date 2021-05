Maneskin ospiti a Che tempo che fa, Fazio: 'Questa polemica mi fa orrore'

I Maneskin hanno trionfato all'Eurovision Song Contest 2021, ma dalla loro vittoria ne è nata un'incresciosa polemica. Alcuni giornali francesi infatti, hanno attaccato Damiano, sostenendo che abbia fatto uso di droghe nel corso della competizione canora.

Il gruppo romano rientrato in Italia è intervenuto come ospite a Che tempo che fa e Fazio ha voluto mostrare loro tutta la sua vicinanza, sottolineando come questo genere di accuse infamanti siano davvero orribili: "La polemica su di voi mi fa orrore, voglio esprimervi tutto il mio affetto. Ciò che hanno detto è una stupidaggine".

Il conduttore poi, sostenuto dalla Littizzeto che ha espresso tutto il suo amore per Bill Gates, ha tentato di spiegare la dinamica dei fatti: "Damiano si è chinato per togliere i cocci di un bicchiere che si era rotto. Ci sono le fotografie del bicchiere rotto per terra e qualche genio ha pensato che in eurovisione Damiano potesse sniffare. Cose da pazzi". E poi, per tirare su di morale il gruppo ha detto: "Non prendetevela, sarà una cosa che racconterete a Che tempo che fa tra 40 anni, quando verrete ospiti".

Intanto Damiano David, il frontman dei Maneskin si è detto pronto a sottoporsi ad un test antidroga proprio per dimostrare ulteriormente la sua innocenza qualora ce ne fosse bisogno.