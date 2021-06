Maneskin, è ancora polemica: accusati di plagio per Zitti e Buoni

Dopo la vittoria all'Eurovision e la conseguente polemica su presenti abusi di droga, i Maneskin tornano ancora una volta a fare parlare di se per alcune presunte accuse di plagio relative al brano Zitti e Buoni.

Gran parte della stampa europea e in particolare quella francese, che non ha ancora accettato di buon grado la sconfitta, ha sottolineato come la canzone del gruppo italiano abbia sonorità simili a quelle di 'You want it, you’e got it' un brano inciso nel 1994 dal gruppo olandese The Vendettas.

"Questi giovani non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai" ha dichiarato proprio il frontman di questa band in tv, accusando i colleghi italiani di aver scopiazzato una delle loro canzoni più celebri.

Intanto, proprio i Mankeskin non commentano la questione e dopo questa annata straordinaria in cui hanno vinto anche Sanremo, hanno deciso di salutare la loro storica manager, sui social proprio quest'ultima ha scritto: "Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti da realizzati. Io vi ho portato fin qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi".