I Maneskin premiati con la Lupa Capitolina annunciano: 'suoneremo al Circo Massimo'

È passato qualche mese dalla vittoria dei Maneskin all'Eurovision ed il successo per il gruppo di Roma non si placa. Questa mattina i quattro ragazzi romani hanno ricevuto nella Sala Giulio Cesare di Palazzo Senatorio la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città di Roma.

La sindaca Virginia Raggi ha consegnato a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas la medaglia di Roma Capitale coniata il 21 Aprile come da tradizione e quest'anno dedicata ai 150 anni di Roma.

I quattro ragazzi sono stati salutati dalla prima cittadina in Campidoglio, che ha definito "una giornata di festa che ci riempie di entusiasmo. State strabiliando il mondo con la vostra musica. Roma è orgogliosa di voi. State dando un esempio a tutti". La Raggi ha anche spiegato che la sorpresa dei Maneskin "è una novità che è arrivata quando più ne abbiamo bisogno: a Sanremo la platea era vuota ma l'avete riempita con il vostro rock potente. Grazie a voi, Eurovision torna in Italia. Lasciatemelo dire: dal calcio alla musica l'Europa parla italiano, anzi un po' romano. Grazie davvero di non essere ne' zitti ne' buoni, complimenti ragazzi, andate avanti così".

Al termine della cerimonia i Maneskin hanno annunciato che nel 2022 suoneranno al Circo Massimo. A svelare la sorpresa è stata Victoria: "abbiamo una bella sorpresa, anche per festeggiare questa onorificenza. Il prossimo anno suoneremo al Circo Massimo". Poi la data, annunciata da Damiano: "il 9 Luglio".

I biglietti saranno in vendita da domani, 28 Luglio 2021.