Maneskin contro tutti sui social: attacchi ad Amadeus, Fiorello e giuria di Sanremo 2021

I Maneskin sono tra i protagonisti assoluti di questa 71esima edizione di Sanremo. La band romana è data da molti tra i favoriti alla vittoria finale, ed il pezzo presentato durante la prima serata sembra aver convinto. Durante il secondo episodio del Festival però si sono resi protagonisti di un episodio particolare.

L'account Twitter dei Maneskin infatti ha pubblicato una serie di tweet in cui ha attaccato tutti.

"La giuria demoscopica è composta da un campione di 300 persone, abituali fruitori di musica che per una volta nella vita avranno IL POTERE ASSOLUTO SUI CONCORRENTI DI #SANREMO2021, che je possino" si legge in uno dei messaggi, seguito poi da un altro commento su una gag di Fiorello ed Amadeus: "Quindi ieri sera parlavano di culo, stasera si salutano con il culo. Domani?".

Ovviamente, l'attenzione dei Maneskin è finita anche sui palloncini di Sanremo 2021, che sono stati al centro di meme a causa della forma osè di uno: "Quei palloncini a forma di spettatore possono essere utili: chi riesce a farli esplodere durante l'esibizione vince #SANREMO2021 AMADEUS PRESTO FAI MODIFICARE IL REGOLAMENTO" scrivono. In risposta alla proposta di Fiorello di scoppiarli tutti, osservano che "FIORELLO I PALLONCINI DOVEVAMO SCOPPIARLI CON UN ACUTO DI DAMIANO STAI FERMO CON QUELLE MANACCE MA PORCA MISERIA VAI UN PO' A ELENCARE I NOMI DELLE DITA DEI PIEDI".

Ce n'è stata davvero per tutti, ed in molti si sono chiesti cosa stesse succedendo. In verità, prima di questa onda di tweet, i Maneskin avevano annunciato che il profilo "è stato affidato a @Dio, che ricambierà il loro gesto di buona fede combinando grandi casini, come da tradizione rock".

Questa sera i Maneskin saranno protagonisti con Manuel Agnelli in un duetto dei CCCP.