Maneskin nella storia: trionfano agli MTV Awards come miglior rock band

Il 2021 dei Maneskin si conclude con un altro incredibile trionfo. La rock band romana infatti nella notte italiana ha vinto a Budapest il premio internazionale come Best Rock Band agli MTV European Music Awards. Si tratta di un riconoscimento storico, dal momento che mai prima d'ora un gruppo italiano l'aveva ottenuto.

Il premio assume ancora più importanza se si tiene conto che a contenderlo c'erano artisti internazionali del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono presentati sul palco vestiti in nero e oro, e durante il discorso di accettazione del premio hanno voluto mandare un messaggio alla comunità LGBT+. "Quest'anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura" ha affermato Damiano, il quale poi riferendosi allo stop al DDL Zan ha aggiunto: "peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante". Un messaggio che assume ancora più importanza visto il contesto in cui si svolgeva l'evento, l'Ungheria.

Dopo il discorso, i Maneskin hanno deliziato il pubblico della Papp László Budapest Sportarén con il loro ultimo singolo "Mammamia".

Proprio qualche giorno fa i Maneskin avevano aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, ottenendo i complimenti di Mick Jagger. Il prossimo 21 Novembre però i Maneskin potrebbero vincere anche gli AMA, dove sono candidati per "Beggin".