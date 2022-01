Maneskin, successo inarrestabile: ecco la loro esibizione al Saturday Night Live

Dopo aver conquistato The Voice USA, i Mankeskin sono tornati a far impazzire il pubblico d'oltreoceano. Il gruppo romano si è infatti esibito nelle scorse ore al Saturday Night Live, il celebre show comico e e di varietà in onda il sabato sera sulla NBC.

Questo non è traguardo da poco, considerando che proprio su questo stesso palco si sono esibite sta del calibro degli Abba e i Nirvana, passando per artisti più recenti come Adele, Ed Sheeran e Miley Cirus. La partecipazione a questo famosissimo programma non fa altro che testimoniare il successo inarrestabile dei Maneskin che dopo essersi aggiudicati l'ultima edizione del Festival di Sanremo e quella dell'Eurovision Song Contest, hanno anche avuto l'onore di aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Prima del Saturday Night Live, dove hanno conquistato tutti con i singoli I wanna be your slave e Beggin', Damiano & Co sono stati ospiti di Jimmy Fallon e poi di Ellen De Generis. Il pubblico conosce ormai piuttosto bene questi giovani artisti che in pochissimo tempo sono riusciti a scalare le classifiche di tutto il mondo. Nonostante tutto però, la band romana non dimentica le proprie origini e così i Maneskin saranno superospiti a Sanremo 2022. Insomma, sarà bello rivederli ancora sul palco dell'Ariston proprio dove tutto è iniziato.