I Maneskin tornano ad X-Factor dopo quattro anni: il video dell'esibizione

E' andata in scena la finalissima di X-Factor, che ha incoronato Baltimora come vincitore di X-Factor 2021, seguito da gIANMARIA, i Bengala Fire e Fellow. Lo show andato in onda dal Mediolanum Forum di Assago però è stato ricco di ospiti ed in apertura di puntata è anche stata la volta dei Maneskin.

La band capitanata da Damiano David è infatti tornata sul palco del talent show che quattro anni fa li ha definitivamente lanciati e fatti conoscere dal grande pubblico, con il loro secondo posto sotto la guida di Manuel Agnelli.

I quattro ragazzi romani hanno proposto tutti i loro principali successi che in questo anno meraviglioso li hanno portati sul tetto d'Italia (ricordiamo che i Maneskin hanno vinto Sanremo 2021), d'Europa (con la vittoria all'Eurovision) e negli Stati uniti con un tour trionfale culminato nell'opening act per i Rolling Stones a Las Vegas.

In apertura Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno proposto "Beggin", la cover che è valsa loro il primo posto nelle classifiche alternative in tutto il mondo.

Successivamente, però, è stata la volta di un medley di poco più di sei minuti contenente l'ultimo singolo Mammamia, I Wanna Be Your Slave e Zitti e Buoni che è valsa la vittoria a Sanremo ed Eurovision.