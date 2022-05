Manhunt, Hamish Linklater sarà Abramo Lincoln: il cast della serie Apple TV+

Dopo il ruolo da protagonista nella serie Netflix Midnight Mass, Hamish Linklater sarà Abramo Lincoln nella serie Apple TV+ Manhunt che racconterà la caccia all'uomo che ha seguito il suo assassinio.

Tratta dal best-seller del 2007 intitolato Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer di James Swanson, la serie Apple TV+ Manhunt racconterà la ricerca del famigerato John Wilkes Booth, killer del sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America, assassinato in un attentato organizzato contro di lui al Ford's Theatre di Washington nell'aprile del 1865.

Al fianco di Linklater, vedremo Lili Taylor nei panni della moglie e first lady Mary Lincoln. Insieme a loro, Apple ha annunciato che si uniranno al cast anche Brandon Flynn, Betty Gabriel, Will Harrison, Damian O'Hare e Patton Oswalt.

Questi 7 nuovi componenti del cast di Manhunt si uniscono ai nomi già annunciati nei mesi scorsi: Tobias Menzies sarà Edwin Stanton in Manhunt, il Segretario di guerra del presidente Lincoln, Anthony Boyle sarà il killer John Wilkes Booth, Matt Walsh e Joshua Mikel interpreteranno rispettivamente il dottor Samuel Mudd e l'agente segreto John Surratt Jr., entrambi accusati di aver cospirato con Booth, mentre Lovie Simone interpreterà Mary Simms, la prima afroamericana a testimoniare nel processo a carico dei colpevoli.

Quanto ai nuovi attori entrati nel cast, Brandon Flynn interpreterà il figlio di Stanton, Eddie Jr., mentre O'Hare sarà il suo braccio destro Thomas Eckert. Betty Gabriel sarà Elizabeth 'Lizzie' Keckley, nota designer di moda e amica della first lady, Will Harrison interpreterà David Herold, complice di Booth. Infine, vedremo Patton Oswalt nei panni del detective Lafayette Baker.

La serie è creata da Monica Beletsky (Fargo, Friday Night Lights) all'interno di un più ampio accordo con Apple. Beletsky è anche showrunner di Manhunt oltre che produttrice esecutiva insieme al regista Carl Franklin.