Manhunt, Tobias Menzies protagonista della mini-serie Apple sull'assassinio di Lincoln

Tobias Menzies guiderà il cast di Manhunt, mini-serie targata AppleTV+ che racconterà l'assassinio dell'ex presidente Abraham Lincoln. La serie arriva della creatrice Monica Beletsky (Parenthood, The Leftovers, Fargo), ed è descritta come fiction storica e thriller cospirativo.

Basata sul best-seller del 2007 intitolato Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer di James Swanson, Manhunt segue le vicende del segretario alla guerra e amico di Lincoln, Edwin Stanton (Menzies), che è stato quasi portato alla follia dalla sua ricerca e dalla necessità di catturare l’assassino John Wilkes Booth. La serie includerà anche personaggi storici le cui vite si sono intrecciate con la fuga di Booth.



"In parte finzione storica, in parte thriller cospirativo, Manhunt porterà il pubblico all'indomani del primo assassinio presidenziale americano e nella lotta per preservare e proteggere gli ideali che erano alla base dei piani di ricostruzione di Lincoln, questioni che risuonano nel presente", recita la sinossi ufficiale.



Menzies è meglio conosciuto per aver interpretato il principe Filippo in The Crown di Netflix, un ruolo che gli è valso un Emmy Award nel 2021. Tra i suoi crediti ricordiamo anche The Terror, Game of Thrones e Outlander. Alcuni recenti rumors vorrebbero Menzies in Green Lantern di HBO Max nei panni di Sinestro. Beletsky sarà showrunner e produttore esecutivo della serie, che è anche il suo primo progetto derivante dal suo accordo generale recentemente rinnovato con Apple. La serie è prodotta internamente da Apple Studios e Lionsgate, POV Entertainment, Walden Media e 3 Arts Entertainment.