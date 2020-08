Da Mani di Velluto a Il burbero: 5 imperdibili prove di Adriano Celentano, il Molleggiato

Adriano Celentano è uno degli artisti più eclettici del panorama italiano. Tutti conosciamo le sue eccezionali performance canore e le sue apparizioni televisive in grado di suscitare spesso un gran numero di polemiche ma, il Molleggiato di casa nostra è stato anche un prolifico attore che può vantare a suo carico oltre 40 film di grande successo.

Questa sera va in onda su Rete 4 Mani di velluto, una delle tante pellicole che Celentano ha realizzato in collaborazione con Castellano e Pipolo. Il protagonista è un giovane inventore odiato da tutti i ladri per la creazione di un particolare vetro a prova di furto che si innamora di una bella borseggiatrice interpretata da Eleonora Giorgi. Per conquistare la giovane donzella, si fingerà un rapinatore lui stesso mettendo a segno colpi geniali per poi ricompensare di tasca propria le vittime delle sue malefatte.

Indimenticabile interpretazione di Celentano è poi Il bisbetico domato, geniale rivisitazione al maschile dell'opera Shakespeariana in cui nonostante i modi sgarbati, il Molleggiato è costretto a capitolare all'amore della meravigliosa Lisa interpretata da Ornella Muti.

Il riuscitissimo connubio tra i due si ritrova anche in Innamorato pazzo dove, una nobile principessa in giro per Roma si innamora perdutamente di un autista di autobus certamente ben poco regale. Asso racconta invece la storia di un giocatore d'azzardo che viene ucciso da un suo acerrimo rivale ma che torna come fantasma per stare al fianco della sua amata Edwige Fenech e per sistemare tutte le cose.

Last but not least, vi consigliamo la visione de Il burbero, ultimo film realizzato in collaborazione con Castellano e Pipolo in cui Celentano interpreta un burbero e misogini avvocato fiorentino che aiuta l'italo-americana Mary.

Tra l'altro vi ricordiamo che il Molleggiato è stato protagonista anche di una serie animata intitolata Adrian che però non ha ottenuto gli ascolti sperati. Se vi va date un'occhiata alla nostra recensione di Adrian.