Maniac: Cary Fukunaga non sarà alla regia della seconda stagione

Cary Fukunaga ha confermato che non tornerà per la regia della seconda stagione di Maniac, show pubblicato su Netflix con protagonisti Emma Stone e Jonah Hill. Fukunaga si dedicherà ad altri progetti, non proseguendo l'avventura di Maniac, così come fece con True Detective, che abbandonò dopo la regia della prima stagione.

Scritta, diretta e prodotta da Cary Fukunaga, Maniac vede Emma Stone e Jonah Hill nei panni di due estranei che si iscrivono ad una misteriosa prova farmaceutica di tre giorni. Fantasy, comicità e tono surreale della serie che ha spiazzato gli spettatori, con un finale strabiliante; pare molto probabile il rinnovo per una seconda stagione.

In una recente intervista con Business Insider, Cary Fukunaga ha parlato della possibilità di rinnovo di Maniac e della sua decisione di abbandonare la serie, nel caso venisse prodotta una seconda stagione:"A me piace fare qualcosa, e poi passare ad altro. Sarei molto felice se si dovesse concretizzare una seconda stagione ma credo che pensassero a questo show come ad una mini-serie limitata. Se c'è interesse per un'altra stagione penso che Patrick Somerville sarebbe felice di girarla, ma non sarà con me".

Come accennato prima, quella di Fukunaga sembra una decisione in linea con il suo passato televisivo, visto che anche dopo il successo di True Detective decise di non rimanere ad occuparsi della seconda stagione.

Settimana scorsa Cary Fukunaga è stato annunciato come nuovo regista di Bond 25, nuovo film del franchise sull'agente 007, interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig.