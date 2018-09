Maniac: Emma Stone e Jonah Hill nella nuova clip della serie originale Netflix

Netflix ha rilasciato una nuova clip per l'imminente Maniac, show originale Netflix realizzato dal regista della fortunata prima stagione di True Detective, Cary Joji Fukunaga. La serie vede Emma Stone e Jonah Hill come protagonisti.

Basata su una serie tv norvegese del 2014, Maniac racconta la storia di Annie Landsberg e Owen Milgrim, due estranei che si trovano nelle fasi avanzate di un misterioso test farmaceutico. Ognuno ha le proprie ragioni: Annie è frustrata e senza scopo, ossessionata dai rapporti ormai insanabili con sua madre e sua sorella; Owen, quinto figlio di facoltosi imprenditori newyorkesi, ha lottato per tutta la vita con una controversia diagnosi di schizofrenia. Il Dott. James K. Mantleray, che sostiene che un nuovo test farmaceutico possa migliorare la loro condizione, li conduce insieme ad altri dieci estranei nella sede della Neberdine Pharmaceutical and Biotech per un test di tre giorni, che non comporterà – li assicura – nessun genere di complicazioni o effetti collaterali, ma risolverà definitivamente i loro problemi.

Il cast dello show comprende anche Sally Field nei panni della Dr. Greta Mantleray, Sonoya Mizuno nel ruolo della Dr. Fujita, Aaralyn Anderson come Belle Milgrim, Geoffrey Cantor come Frank, Julia Garner come Ellie, Josh Pais come Andy, e Rob Yang come Matt Ming.

Maniac sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 settembre. Potete trovare la nuova clip qui sotto.