Maniac: Emma Stone e Jonah Hill nelle foto ufficiali della serie Netflix

Netflix ha diffuso in rete le prime bellissime immagini ufficiali di Maniac, nuova serie originale che verrà riunita la coppia formata da Emma Stone e Jonah Hill.

I due avevano già condiviso lo schermo in Superbad, film che tra l’altro sanciva l’esordio cinematografico dell’attrice Premio Oscar per La La Land. Composta da dieci episodi, la serie sarà diffusa sulla piattaforma digitale entro il 2018 (probabilmente in autunno); nel cast ci saranno anche Sonoya Mizuno, Justin Theroux, Julia Garner, Jemima Kirke e Sally Field.

Maniac è una dark comedy che si baserà sull'omonima serie norvegese del 2014 scritta e diretta da Hakon Bast Mossige. La trama della serie è incentrata sul personaggio che andrà ad interpretare Jonah Hill, un ragazzo che vive un'esistenza fantastica nel mondo onirico dei suoi sogni mentre, nella realtà, è rinchiuso in un istituto psichiatrico. L'attore, come accennato, lavorerà al fianco di Emma Stone, che impersonerà un'altra paziente dell'istituto psichiatrico.

La prima stagione di Maniac vedrà come regista di tutte le puntate Cary Fukunaga, regista di Beasts of No Nation e della prima stagione di True Detective, grazie al quale si è guadagnato un Emmy Award nella categoria di miglior regista e un Writers Guild of America Award. A servire come produttori esecutivi, oltre agli stessi Stone, Hill e Fukunaga, figurano anche il premio Oscar Michael Sugar, Doug Wald, Kruke Kristiansen, Anne Kolbjornsen, Kjetil Indegard e Ashley Zalta.