Maniac, nuovo trailer ufficiale per la serie originale Netflix con Emma Stone e Jonah Hill

È stato rilasciato quest'oggi online un nuovo trailer ufficiale per l'attesissima Maniac, serie originale targata Netflix diretta dal talentuoso Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) che vede protagonisti assoluti della storia Emma Stone (La La Land, La Favorita) e Jonah Hill (The Wolf of Wall Street).

Questa la sinossi ufficiale: "Basata su una serie tv norvegese del 2014, Maniac racconta la storia di Annie Landsberg e Owen Milgrim, due estranei che si trovano nelle fasi avanzate di un misterioso test farmaceutico. Ognuno ha le proprie ragioni: Annie è frustrata e senza scopo, ossessionata dai rapporti ormai insanabili con sua madre e sua sorella; Owen, quinto figlio di facoltosi imprenditori newyorkesi, ha lottato per tutta la vita con una controversia diagnosi di schizofrenia. Il Dott. James K. Mantleray, che sostiene che un nuovo test farmaceutico possa migliorare la loro condizione, li conduce insieme ad altri dieci estranei nella sede della Neberdine Pharmaceutical and Biotech per un test di tre giorni, che non comporterà – li assicura – nessun genere di complicazioni o effetti collaterali, ma risolverà definitivamente i loro problemi."



Maniac vede nel cast anche Justin Theroux, Sally Field e Sonoya Mizuno. La stagione è composta da 10 episodio che sbarcheranno su Netflix il prossimo 21 settembre.