Manifest 2: il mistero del volo 828 si infittisce nel teaser trailer

In seguito al boom di ascolti di Manifest , non è stata una sorpresa che la NBC abbia deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie creata da Jeff Rake e incentrata sul mistero del volo 828. Ebbene, il Comic Con di New York ha fornito l'occasione per dare uno sguardo al teaser trailer, che anticipa una strada difficile per i protagonisti.

Per l'occasione, lo showrunner ha anche fornito alcuni dettagli sui temi dei nuovi episodi, in arrivo nella primavera del 2020. Nello serie, il volo 828 della Montego Air scompare misteriosamente per cinque anni, prima di riapparire come se nulla fosse successo. Come se non bastasse, per i passeggeri sembrano essere trascorse solo poche ore e al momento dell'atterraggio ritrovano i propri conoscenti, che nel frattempo sono invecchiati. Una delle teorie che verranno affrontate nella seconda stagione è quella sulla "data di morte", secondo la quale i passeggeri sono destinati a morire una volta trascorso lo stesso numero di giorni in cui per il resto del mondo sono svaniti nel nulla.



La seconda stagione introdurrà anche dei nuovi personaggi, come TJ Morrison, interpretato da Garrett Wareing e che compare per la prima volta nel filmato che trovate in cima all'articolo, dove sono presenti diversi momenti della prima stagione e alcune anticipazioni di cosa ci si può aspettare.