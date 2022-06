Manifest 4, l'anteprima mostrata alla Netflix Geeked Week!

Durante la prima giornata della Netflix Geeked Week è stata svelata un'anteprima di Manifest 4, la quarta e ultima stagione della serie Netflix che ha avuto un grande successo nei primi mesi del 2022.

Nel video mostrato in anteprima durante il primo giorno di Netflix Geeked Week, vediamo la detective Michaela, interpretata da Melissa Roxburgh, aggirarsi tra i container stazionati in un porto. Seguendo l'indizio dei fiori di ciliegio, Michaela apre un container al cui interno trova un uomo con una misteriosa incisione sul braccio: Stone 828.

In attesa di un vero e proprio trailer di Manifest, Netflix annuncia che la nuova stagione arriverà presto.

Creata e scritta da Jeff Rake in collaborazione con Robert Zemeckis, Manifest ha avuto una storia travagliata prima di raggiungere il successo globale su Netflix. Infatti, lo show prodotto inizialmente da NBC era stato cancellato dopo tre stagioni a causa dei bassi ascolti.

Dopo l'acquisto da parte di Netflix, che l'ha inclusa nel suo catalogo, la serie ha trovato un nuovo e più ampio pubblico che ha chiesto a gran voce una degna conclusione: Netflix ha dato il via alla quarta stagione di Manifest per un totale di venti episodi, che probabilmente saranno distribuiti in più parti.

Tutto ha inizio con i passeggeri del Volo Montego Air 828 che, dopo aver affrontato delle notevoli turbolenze, atterrano a New York sani e salvi come previsto. Peccato che una volta scesi a terra facciano una terribile scoperta: quel volo, che per loro è durato solo poche ore, è in realtà scomparso dai radar per cinque anni. Una storia che trae ispirazione da un tragico evento su cui tutt'ora aleggia il mistero: la drammatica sparizione del volo Malaysia Airlines avvenuta nel marzo 2014.