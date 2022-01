Manifest 4, cosa sappiamo sulla nuova stagione: trama, cast, uscita

Dall'atterraggio sul catalogo Netflix con le prime tre stagioni, sta facendo parlare di sé Manifest. Sono in molti a voler scoprire finalmente quale mistero si celi dietro il Volo 828, scomparso dai radar e riapparso dopo quattro anni. Ecco cosa sappiamo sull'ultima stagione: trama, cast, numero di episodi e data d'uscita.

Nelle puntate precedenti: i passeggeri del Volo Montego Air 828 credono di essere al sicuro quando, dopo aver affrontato delle notevoli turbolenze, atterrano a New York sani e salvi come previsto. Peccato che una volta coi piedi per terra facciano una terribile scoperta: quel volo, che per loro è durato solo poche ore, è in realtà scomparso dai radar per cinque anni. Amici, parenti e colleghi li hanno dati per morti e ora faranno fatica a riaccoglierli nelle loro vite. Qualcosa di molto simile al disastro aereo che ha ispirato Manifest. Tranne che per un dettaglio: i passeggeri, una volta tornati dal mondo dei morti, diventano i protagonisti di una serie di eventi soprannaturali fra cui si annoverano le “chiamate”, voci che preannunciano accadimenti futuri.

Dopo i vari cliffhanger cui abbiamo assistito nell’ultima stagione, nonostante non sia stata resa pubblica una trama ufficiale, sembra che ripartiremo proprio dall’assurdo finale di Manifest 3. È probabile che si verifichi un ulteriore salto temporale così da avvicinarci alle date di morte dei passeggeri dell’828, considerate dall’autore Jeff Rake come il capolinea dell’arco dello show. Al centro dei nuovi, numerosissimi episodi ci sarà sicuramente la presunta morte di Grace e l’improvvisa crescita di Cal, dopo che ha toccato l’aereo ricostruito. Ben dal canto suo è rimasto vittima di una terribile tragedia familiare, ma dovrà comunque mantenere il sangue freddo per guidare gli ultimi passeggeri superstiti.

Viste le premesse, nel cast vedremo il ritorno di quasi tutti i personaggi principali dello show. Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Parveen Kaur e JR Ramirez torneranno nei loro rispettivi ruoli. È anche noto che Matt Long riprenderà a vestire i panni di Zeke, mentre Ty Doran tornerà a interpretare la versione adolescente di Cal. Tornano anche Luna Blaise nel ruolo di Olive Stone, Holly Taylor in quello di Angelina Meyer, Frank Deal nei panni del capitano Daly e Daryl Edward in quelli di Robert Vance. A fianco di questi, l’ultima stagione potrebbe riportare in scena, attraverso flashback o eventi paranormali, alcuni dei personaggi delle stagioni precedenti, stando agli insider.

Per quanto riguarda la data d’uscita, è l’informazione più incerta. Dopo il clamoroso salvataggio Netflix di Manifest, la serie avrà la conclusione che merita con un’ultima stagione enorme, di ben 20 episodi. Contando che questi conteranno quasi come due appuntamenti e che Rake contava di chiudere alla sesta, si potrebbe quasi dire che abbia dovuto rinunciare a una stagione soltanto. Le riprese sono iniziate a novembre dello scorso anno e considerando la mole potrebbero continuare ancora a lungo. Ma viste le recenti strategie di distribuzione Netflix, il gigante dello streaming potrebbe creare un doppio appuntamento: i primi dieci episodi verso la fine del 2022, mentre l’altra metà verso la primavera 2023.