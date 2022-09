Manifest 4: il mistero sta per finire nel trailer della stagione conclusiva su Netflix

Il pubblico di affezionati di Manifest è qualcosa che si è costruito col tempo a scoppio ritardato. Dopo la drammatica cancellazione alla terza stagione, Netflix è intervenuta, acquisendo i diritti di distribuzione a patto di dare un finale alla serie con una quarta stagione. Ecco il suo trailer dal TUDUM di Netflix.

Tantissimi annunci al nuovo TUDUM di Netflix. Dal trailer di Enola Holmes 2 primo filmato della seconda stagione di Vikings Valhalla; dalla prima clip per Queen Charlotte spinoff di Bridgerton alla data di uscita di The Crown 5; dal trailer della terza stagione di Lupin fino a concludere con le prime immagini de Il problema dei tre corpi dai creatori di Game of Thrones.

Ma a continuare questa lunghissima lista non poteva mancare il trailer definitivo di quello che è stato un viaggio senza precedenti nel panorama produttivo. Netflix era intervenuta a salvare Manifest dalla cancellazione senza un degno finale, offrendo come soluzione di anticiparlo notevolmente – contro le sei stagioni pensate in origine – ma dandogli comunque il tempo di chiudersi grazie a una stagione conclusiva record: ben 20 episodi.

Questo trailer pesa dunque come fossero due stagioni per i passeggeri del volo Montego Air, scomparso dai radar per poche ore – almeno secondo la percezione dei presenti – e riapparso invece dopo cinque anni secondo i calcoli del resto del mondo. Cosa è successo nel frattempo, dove è finito l’aereo e cosa succederà ai nostri protagonisti, vittime di accadimenti sempre più soprannaturali e apocalittici? Sembra che lo scopriremo molto presto.

Al fianco dei tanti annunci statunitensi ed europei ne arrivano anche altri dalla Sud Corea: un teaser per il rinnovo di Hellbound alla seconda stagione, ma anche il primo trailer della seconda di Money Heist Korea. Per rimanere in tema de La Casa di Carta a questo punto, è stato condiviso anche la sinossi dello spinoff su Berlino!