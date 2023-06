Manifest 4: Dove possiamo vedere tutte le stagioni della serie fantascientifica?

Manifest 4ha portato a compimento la serie nata nel 2018. A seguito della cancellazione dello show dopo le prime tre stagioni da parte della NBC, Netflix si è presa in caricodi produrne una quarta e ultima per soddisfare le esigenze degli spettatori. Oggi, tutti e quattro i capitoli sono disponibili sul catalogo della piattaforma di streaming.

La pubblicazione degli episodi finali di Manifest 4 ha permesso alla serie di scalare la classifica di Netflix risultando la più vista nella chart settimanale del colosso dalla N rossa.

La serie segue le vicende dei passeggeri di un aereo scomparso per 5 lunghi anni e tornato dal nulla con chi era a bordo tornato non invecchiato di un giorno. Le chiamate all’azione che i poveri malcapitati cominciano a sentire nelle proprie teste cambieranno per sempre le vite dei personaggi.

La critica si è trovata spesso in disaccordo riguardo Manifest, ritenendola in qualche modo un buon compromesso tra una serie fantascientifica e un dramma relazionale.

Nel nostro paese, Manifest era stata distribuita prima dal canale Premium Stories e poi, in chiaro, su Canale 5 e, dopo una storia distributiva travagliata e dopo essere passata, come detto, per una preventiva cancellazione, lo show creato da Jeff Rake è ora disponibile per intero su Netflix.

Come per una sorta di metanarrazione, dunque, anche lo show, sparito all'improvviso nel nulla, è saputo tornare per deliziare i fan che lo avevano scoperto e apprezzato soprattutto nei difficili momenti legati al lockdown.

A proposito di pareri sullo show e sul ritorno improvviso grazie a Netflix, Stephen King ha parlato di Manifest come di una rimpatriata tra amici.