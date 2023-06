Manifest 4 schizza in testa alla Top 10 di Netflix dopo l'arrivo degli episodi finali

Lo scorso 2 giugno è uscita su Netflix la seconda parte della quarta e ultima stagione di Manifest, tra le serie più viste in assoluto in questi ultimi anni. Come era ampiamente prevedibile, la serie è schizzata in vetta alla Top 10 settimanale della piattaforma, risultando la più vista dagli abbonati ansiosi di scoprire la conclusione della serie.

E pensare che proprio Manifest era stato cancellato da NBC dopo la terza stagione. A quel punto è intervenuta Netflix, che ha salvato lo show ordinando una quarta (e ultima) stagione che sarebbe arrivata divisa in due parti separate. La prima parte ha fatto il suo esordio sulla piattaforma il 4 novembre 2022, mentre venerdì scorso sono arrivati i 10 episodi conclusivi.

Parlando con EW dell'ultima tranche di episodi di Manifest, l'autore Jeff Rake aveva rivelato che il finale avrebbe avuto una portata enorme, arrivando a dire che è persino più ambizioso dell'episodio "midseason", che aveva lasciato gli spettatori con un cliffhanger in attesa della conclusione.

"Il finale che sta per arrivare, [l'episodio] 4x20, è senza dubbio l'episodio più ambizioso che abbiamo mai girato", ha detto Rake. "Non voglio sbilanciarmi, ma credo che quando lo vedrete sarete d'accordo che supera persino quello che avete visto nella 4x10 - e probabilmente aggiungerete 'di gran lunga'".

Rake ha poi affrontato i temi centrali di questi 10 episodi finali di Manifest. Sebbene i 20 episodi di Netflix facciano tecnicamente parte di un'unica stagione, i due lotti hanno voci distinte in termini di storie raccontate. Questi nuovi episodi funzionano quasi come una stagione 5 separata.

"Mentre la prima parte [della stagione 4] era molto incentrata sulla famiglia Stone che cercava di guarire, cercando di rimettere letteralmente insieme la propria famiglia, i 10 episodi finali si concentrano, in senso figurato e letterale, più sul collettivo dei passeggeri", ha spiegato il creatore. "In definitiva, il ruolo di Michaela e Ben all'interno di questa mitologia è stato quello di guidare il gruppo, di capire perché sono tornati, qual è la loro missione. La serie finirà come è iniziata. Cioè con Ben e Michaela che guidano i passeggeri, si spera, verso la loro sopravvivenza".