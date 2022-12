Manifest 4 in cima alla Top 10 Netflix per Nielsen: miliardi di minuti di streaming!

La prima parte della quarta stagione di Manifest sta riscuotendo grande successo in queste prime settimane, dopo l'uscita dello scorso 4 novembre. Dopo la cancellazione di NBC, la serie è passata a Netflix e sia negli USA che in Italia ha ottenuto sinora un ottimo riscontro, entrando nella Top 10, come riportano i dati Nielsen.

La prima parte di Manifest 4 si è assicurata il primo posto della Top 1, con 1,37 miliardi di minuti di visualizzazione, con soli 57,1 milioni di ore visualizzate soltanto nella prima settimana di pubblicazione.



Anche in Italia sta riscuotendo grande successo e la serie ha raggiunto il sesto posto nella Top 10, risultando uno degli show più visti su Netflix.

Ideata da Jeff Race nel 2018, Manifest racconta la storia di un misterioso volo scomparso per cinque anni e improvvisamente tornato senza che i passeggeri nel frattempo siano invecchiati.



Dopo l'improvvisa cancellazione di Manifest da parte di NBC, Netflix ha deciso di produrre la quarta e ultima stagione della serie. Il 4 novembre è stata distribuita la prima parte della quarta stagione mentre nel 2023 saranno resi disponibili sulla piattaforma gli ultimi dieci episodi dello show.



Il cast della serie è composto da Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez e Luna Blaise.

