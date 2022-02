Manifest, 5 curiosità sulla nuova hit nel catalogo Netflix

E se una serie sul soprannaturale nascondesse tante curiosità quanti sono i misteri ancora da risolvere? Sicuramente sono tanti, troppi, quelli che Manifest intende risolvere nella quarta e ultima stagione. In trepidante attesa, abbiamo però voluto ricapitolare queste cinque curiosità dietro la serie salvata da Netflix.

Da che erano in molti a non conoscere la serie ideata, scritta e prodotta da Jeff Rake, ha fatto incetta di visualizzazioni da quando le sue prime tre stagioni sono approdate sul catalogo del gigante dello streaming. Schizzata direttamente nella Top 10 serial per quanto riguarda il panorama italiano, Manifest ha scatenato più domande e misteri di quante risposte sia riuscita a offrire. Al centro della vicenda il Volo 828, scomparso dai radar per cinque anni e riapparso a New York senza che i suoi passeggeri fossero consapevoli del tempo trascorso. Spetterà alla quarta e ultima stagione – trovate qui tutti gli aggiornamenti di trama e cast su Manifest 4 – rispondere alle domande irrisolte. Noi, nell’attesa, abbiamo voluto chiarirne quantomeno qualcuna, che trovate fra queste cinque curiosità.

Robert Zemeckis: Credeteci o meno, c’è proprio lui a fianco di Jeffe Rake come produttore esecutivo di questa serie creata per NBC. Il gigante della regia – da molti considerato lo Steven Spielberg più autoriale ma meno prolifico – di capolavori come Forrest Gump e di saghe cult come Ritorno al futuro, ma anche di perle senza tempo come Cast Away e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Negli ultimi anni ha messo a disposizione di prodotti altrui la sue notevoli capacità produttive, come Spielberg d’altronde. Da notare come la serie rispecchi in parte tematiche già affrontate, dai viaggi nel tempo di Ritorno al futuro al disastro aereo in Flight con Denzel Washington.

Storia vera: Con tutte le realtà parallele, viaggi temporali e misteri soprannaturali aperti dalla serie, è difficile credere che sia direttamente ispirata a fatti reali. Racconta Rake: “L’idea mi è venuta quasi dieci anni fa mentre guidavo in auto con moglie e figli. Ho pensato: cos’è che potrebbe costringere i membri di una famiglia a separarsi per poi trovarsi di nuovo a rimettere insieme i pezzi delle proprie vite?”. Tuttavia, sembra che l’interesse a produrre la serie sia nato dopo il disastro del Volo Malaysia 370, scomparso dai radar sopra l’Oceano Indiano Meridionale e mai ritrovato. Dal 2014.

Storia produttiva: La serie di Rake ha vissuto momenti davvero bui, approfonditi in questo articolo sulla storia produttiva di Manifest. In breve, venne cancellata a metà strada da NBC, da che sarebbe dovuta durare sei stagioni. Dopo la mediazione di Warner, co-produttrice insieme al Gruppo Universal, è intervenuto il salvataggio di Netflix, che l’ha rinnovata per l’ultima gigantesca stagione di 20 episodi. In un certo senso, la stessa storia vissuta dai protagonisti: dati per morti, per poi riapparire magicamente e dare una chiusa alle proprie vite, prima della fine.

Le influenze: Come non citare la fonte d’ispirazione che sarà probabilmente venuta in mente a chiunque abbia visto la serie di Rake. Sì, somiglia a Lost sotto molti aspetti. Vuoi il tema del disastro aereo e degli avvenimenti soprannaturali, dei viaggi nel tempo e del ritrovamento in mare. Due, le differenze: teoricamente, l’aereo di Manifest non è caduto, né sarà ovviamente in grado di fare la storia del piccolo schermo come l’epopea di Damon Lindelof (pensata, anch’essa, per sei stagioni).

Il titolo: Da dove deriva Manifest? In inglese, sta a indicare la lista dei passeggeri di un aereo. Ma è anche un evidente riferimento alle apparizioni inaspettate e improvvise – magari anche in più luoghi nello stesso momento – tipiche dei fantasmi. Che i passeggeri siano tutti morti, come si voleva per quelli dell’Oceanic 815? Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!