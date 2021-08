Manifest, colpo di scena dopo la cancellazione: Netflix potrebbe ordinare la stagione 4!

Lo scorso luglio, poche settimane dopo la sua cancellazione, Manifest ha trovato nuova linfa schizzando al primo posto nella classifica dei titoli più visti su Netflix USA, e ora è proprio il colosso dello streaming che potrebbe diventare la nuova casa dell'apprezzata serie mistery.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Warner Bros. Television ha avviato delle "complicate trattative" con Netflix per la realizzazione della stagione 4. Nel caso tutto vada per il verso giusto, la compagnia è entrata anche in trattative con il cast e ha offerto dei nuovi contratti agli sceneggiatori.

NBC Universal, che aveva tentato di riportare in auge la serie su NBC o tramite il servizio streaming Peacock, si è invece tirata fuori.

Nel frattempo la campagna "Save Manifest" lanciata su Change.org ha superato le 90.000 firme, quasi il doppio rispetto a luglio scorso, e sebbene Deadline definisca il ritorno della serie "improbabile", lo stesso sito afferma che le trattative in corso indicano che Warner Bros. TV è fiduciosa nell'assicurarsi una nuova piattaforma per Manifest.

Se le contrattazioni andranno a buon fine, i fan potranno finalmente ottenere una risposta sulla storia lasciata in sospeso dopo il cliffangher della terza stagione. Intanto, qui potete trovare 5 teorie folli sulla trama di Manifest.