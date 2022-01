Manifest, a cosa si ispira la serie Netflix del momento?

Ha fatto tirare un sospiro di sollievo il rinnovo per una quarta stagione di Manifest da parte di Netflix, subentrata dopo la cancellazione della serie. Ma l'arrivo su piattaforma ha anche convinto moltissimi nuovi spettatori, grazie al mistero del Volo 828. Quello che (forse) non sanno, è che dietro alla serie c'è un'inquietante storia vera.

È stata salvata in modo rocambolesco Manifest: quasi riportata a galla dalle profondità dell’oceano, laddove finiscono le serie cancellate senza un finale, ma che ora avrà una quarta stagione di Manifest su Netflix. La serie creata e scritta da Jeff Rake, che è anche il produttore esecutivo assieme a Robert Zemeckis, è incentrata sul Volo Montego Air 828. Lungo la tratta, qualche turbolenza di troppo spinge il pilota ad atterrare in sicurezza a New York, nel sollievo generale dei passeggeri. Un esito molto diverso rispetto a quello dell’Oceanic 815, che i fan di Lost ricorderanno essere il volo che si sarebbe spezzato sopra il Pacifico, costringendo i suoi passeggeri su un’isola piena di misteri per la durata di sei stagioni della serie che avrebbe cambiato la percezione stessa del piccolo schermo.

Il fatto che il pensiero, in termini di ispirazione, vada direttamente a Lost, non è casuale. Le serie condividono infatti quel centrale sottotesto soprannaturale che in Manifest si risolve in una terribile scoperta: nonostante sul volo 828 siano passate solo poche ore, nel resto del mondo sono passati cinque anni. Tutti gli amici, i parenti e i colleghi dei passeggeri li hanno dati per morti da tempo e si sono fatti una nuova vita. Qui subentra il primo guizzo d’ispirazione venuto a Rake: “L’idea mi è venuta quasi dieci anni fa mentre guidavo in auto con moglie e figli. Ho pensato: cos’è che potrebbe costringere i membri di una famiglia a separarsi per poi trovarsi di nuovo a rimettere insieme i pezzi delle proprie vite?”.

Rake ha però raccontato in seguito come, ai tempi della sua proposta di soggetto, non ci fosse una produzione realmente interessata. Almeno fino a quando un terribile disastro aereo, tutt’ora irrisolto, non sconvolse l’opinione pubblica: “Quando è accaduto il tragico evento della sparizione del volo Malaysia Airlines nel 2014, improvvisamente la gente ha cominciato a relazionarsi con un mistero che aveva un riscontro nella vita reale. Curioso no?”. Nonostante la sceneggiatura sia stata scritta prima dei fatti del Volo 370, si possono riscontrare delle somiglianze.

Il volo della Malaysia Airlines scomparve dai radar l’8 marzo 2014 assieme ai suoi 227 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. L’analisi della rotta fece pensare a un naufragio nell’Oceano Indiano Meridionale, ma ciò che è più inquietante è che da allora non si è trovata alcuna traccia dei detriti o del relitto, nonostante all’epoca sia stata definita una delle ricerche più costose, se non la più costosa, effettuata per un aereo disperso nella storia dei naufragi. L’ultima a provarci fu una società americana specializzata in relitti marini. Anche questa, però, nonostante 6 mesi di ricerche, non concluse nulla. Vorremmo sperare che anche per i passeggeri del 370 si concludesse come per quelli dell’828. Ma la realtà, purtroppo, è altra cosa rispetto alla fantasia. State vedendo la serie? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!