Manifest, di cosa parla la serie disponibile su Netflix?

Con i primi 10 episodi di Manifest 4 già disponibili su Netflix siamo quasi giunti alla fine del misterioso viaggio iniziato nel 2018 ed ideato da Jeff Rake. Dopo la cancellazione da parte dell'emittente NBC, ci ha pensato la nota piattaforma streaming a portare in salvo lo show.

La serie televisiva statunitense ruoto attorno al misterioso volo 828 della Montego Air, del quale si perdono le tracce per ben 5 anni e che ritorna improvvisamente con dei passeggeri mai invecchiati. I 191 passeggeri, infatti, scoprono che mentre per loro sono passate solo poche ore, per il resto del mondo la loro assenza è durata molto di più. Ritornati a casa, iniziano però ad essere tormentati dalle 'chiamate' e da misteriose visioni di fatti ancora non accaduti.

Il cast è composto dall'attrice canadese Melissa Roxburgh, il Fandral di Thor Joshua Paul Dallas, Athena Karkanis e Parveen Kaur. La serie, inizialmente concepita come un progetto contenente ben 6 stagioni, ha rischiato di terminare il proprio lavoro già alla terza stagione, dopo l'ordine da parte della NBC di chiudere i battenti. Il 28 agosto 2021 è stata però Netflix ad offrire una via di fuga all'intera produzione, annunciando una quarta ed ultima stagione di Manifest da 20 episodi.

I primi 10 episodi, insieme anche alle prime 3 stagioni di Manifest sono già presenti nel catalogo Netflix e ci toccherà aspettare ancora un po' prima di conoscere la data di pubblicazione della seconda e conclusiva parte di un enigma ancora tutto da risolvere!