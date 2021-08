Manifest, ancora Netflix! La piattaforma salva la serie, avrà una quarta e ultima stagione

Netflix è ancora una volta l'eroe di cui avevamo bisogno. Il servizio di streaming ha infatti deciso di salvare dalla cancellazione la serie tv di NBC Manifest, e di darle una degna conclusione con una quarta e ultima stagione.

Da qualche giorno sembrava essere nell'aria: Netflix avrebbe potuto produrre una nuova stagione di Manifest.

Quella che sembrava inizialmente una causa persa, il salvataggio di una serie che altri network e piattaforme (tra cui anche Netflix, inizialmente) non avevano voluto o potuto mettere in atto, è infine arrivato, e proprio da parte del gigante dello streaming.

Sembrerebbe infatti che la campagna sui social #SaveManifest abbia portato abbastanza attenzione sul titolo da far continuare a registrare ottimi ascolti per lo show sulla piattaforma, tanto da invogliare Netflix e Warner Bros. a tentare nuovamente di trovare un accordo per la sua distribuzione (tasto dolente in principio, per via di precedenti accordi con NBC e i distributori esteri).

Così nel 828 Day (28 agosto), ovvero il giorno in cui si celebra attualmente il mistero del volo 828 dello show, è stata annunciata la resurrezione di Manifest.

"Fin dal suo arrivo su Netflix lo scorso giugno, Manifest ha dato prova di essere davvero popolare con i nostri abbonati" ha affermato l'Head of Global TV di Netflix Bela Bajaria "Jeff Rake e il suo team hanno ideato un mistero davvero coinvolgente che sta tenendo con il fiato sospeso gli spettatori di tutto il mondo, gli stessi che credono nelle seconde occasioni, e noi siamo entusiasti di poter dare loro una degna conclusione con questa super stagione finale".

Manifest terminerà dunque con una quarta stagione da 20 episodi, divisa in più parti, e disponibile per la visione in esclusiva su Netflix anche all'estero.

Del cast principale torneranno sicuramente Josh Dallas e Melissa Roxburgh, e forse anche J.R. Ramirez, mentre sarebbe ancora in forse Parveen Kaur, assieme ad altri series regular come Jack Messina, Matt Long e Luna Blaise.

E voi, che ne pensate? Siete contenti di questa notizia? Fateci sapere la vostra nei commenti.