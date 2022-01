Manifest su Netflix, quando esce la prossima stagione in streaming?

Si è guadagnata la sua fetta di spettatori fedeli Manifest, la serie dal produttore esecutivo Robert Zemeckis che narra delle vicende fantascientifiche di cui si trovano vittima i passeggeri di un volo per New York, scomparso per cinque anni dai radar. Dopo la cancellazione, l'annuncio di una quarta e ultima stagione da parte di Netflix.

Già durante l’estate si parlava di un’acquisizione Netflix di Manifest, dopo che l’emittente NBC aveva cancellato Manifest alla terza stagione senza che i misteri del Volo 828 avessero trovato soluzione o conclusione. Il che aveva fatto rivoltare i tanti affezionati della serie, che per la sua cornice fantascientifica e il soggetto di partenza potrebbe ricordare, a tratti, un Lost 2.0, ma che ha saputo comunque ritagliarsi la propria fetta di originalità. A suo tempo, l’autore, creatore e produttore esecutivo della serie assieme a Robert Zemeckis, Jeff Rake, aveva espresso tutto il suo disappunto a mezzo social: “Essere stati chiusi a metà della storia è un pugno allo stomaco. Speriamo di trovare una nuova casa per la serie, voi fan vi meritate la fine di questo racconto. Grazie per l’amore che dimostrate a tutti noi del cast e della troupe”.

Una nuova casa, alla fine, era stata trovata. Prima con la distribuzione di tutte e tre le stagioni su Netflix, che l’aveva fatta schizzare ai primi posti della classifica serial negli Stati Uniti. Quando poi, a sostegno della serie, si sono uniti personaggi del calibro di Stephen King, grande appassionato del titolo NBC, il gigante dello streaming ha esaudito le preghiere, rinnovando lo show per una quarta, impensabile stagione. L’ultima occasione per Rake di chiudere tutti i misteri e gli archi narrativi ancora irrisolti, visto che la quarta stagione sarà anche l’ultima, il che è ufficiale. Si tratterà però di un grande blocco di episodi, una chiusura in grande stile: 20, per la precisione.

Al centro della vicenda il Volo Montego Air 828, soggetto a grosse turbolenze durante la tratta ma atterrato a New York in completa sicurezza. Una volta scesi, sollevati, i passeggeri fanno però una terribile scoperta: in quelle poche ore di volo, nel resto del mondo sono passati ben cinque anni. I loro amici, le famiglie e i colleghi li hanno dati per morti o dispersi, andando avanti con le loro vite. Ma una seconda possibilità si presenterà ai passeggeri dell’828 quando alcuni di loro si renderanno conto di essere destinati a qualcosa di molto più grande: un mistero molto più ampio che potrebbe finalmente spiegare cosa è successo su quel dannato aereo.

Come detto gli episodi saranno 20 ma per ora non è ancora stata resa nota una data ufficiale di distribuzione. Sappiamo da un tweet di Rake che le riprese sono iniziate a novembre, ma considerando la mole di episodi potremmo dover aspettare quantomeno la fine del 2022 o l’inizio del 2023. Tuttavia, è improbabile che Netflix si bruci tutti gli episodi in un unico blocco, quindi potremmo assistere a una distribuzione in due tempi. Spetterà a queste due, ultime parti spiegare finalmente cosa è successo in quelle drammatiche ore del Volo 828. Conoscevate già la serie? La recupererete su Netflix? Ditecelo nei commenti!