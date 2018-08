Manifest: online i primi 10 minuti della serie NBC

Grazie al canale Youtube di Universal Pictures possiamo dare un'occhiata ai primi dieci minuti di Manifest, serie mistery targata NBC in arrivo a settembre.

Scritto e prodotto da Jeff Rake (The Tomorrow People) e diretto da David Frankel, nello show un aereo scompare dai radar per poi riapparirvi misteriosamente cinque anni dopo essere stato irrintracciabile e presumibilmente perso in mare. Per i passeggeri a bordo dell’aereo il tempo, tuttavia, non è mai trascorso, diversamente invece da quanto accaduto per gli affetti rimasti a casa in stato di trepidazione per cinque lunghi anni. Lo show seguirà la vita di questi personaggi ritrovati e allo stesso tempo cercherà di svelare quanto più possibile il mistero di questo accaduto e lo scopo del loro destino.

Josh Dallas vestirà i panni di Ben Stone, un analista dell’Intelligence e padre modello. Ben lotterà contro ciò che non sarà in grado di controllare, una rara forma di cancro diagnosticata a suo figlio Cal (Jack Messina) ed una voce misteriosa che dopo l'incidente aereo alberga nella propria mente. Melissa Roxburgh interpreterà invece la sorella Michaela Stone, una donna distrutta dal senso di colpa a causa di un tragico incidente. Oltre ad essere impegnata tra le fila del corpo di polizia lo è anche da un punto di vista sentimentale, ma quando farà misteriosamente ritorno diversi anni dopo essere scomparsa darà un nuovo e strano scopo alla propria vita.

Manifest debutterà il 24 settembre su NBC. Potete trovare lo sneak peek della serie all'interno della notizia. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!