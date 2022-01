Manifest: quando esce la quarta stagione della serie Netflix? Tutto quello che sappiamo!

Lo scorso 1° gennaio sulla piattaforma Netflix sono state distribuite le prime tre stagioni di Manifest, serie che combina elementi drammatici con altri più fantascientifici e che vede tra i suoi produttori esecutivi anche il Premio Oscar Robert Zemeckis. Rapidamente, lo show è diventato un fenomeno su Netflix e ora si aspetta la quarta stagione!

Dopo che le prime tre stagioni di Manifest furono prodotte dalla NBC, il network aveva deciso di cancellare la serie nonostante l'arco narrativo prevedesse almeno sei stagioni. Convinta dalla bontà del prodotto e dall'attaccamento dei suoi fan, Netflix ha salvato la serie e nell'agosto scorso ha annunciato la produzione di una quarta e ultima stagione composta da venti episodi per chiudere tutte le storyline lasciate in sospeso.

Il lancio dello show sulla piattaforma digitale è avvenuto lo scorso 1° gennaio dopo che in Italia era stata lanciata da Premium Stories (canale a pagamento di Mediaset). Manifest è diventata la serie del momento arrivano a conquistare la prima posizione nella Top 10 settimanale in Italia, battendo anche prodotti come Emily in Paris 2, Incastrati di Ficarra e Picone e la new entry Archive 81.

Come detto gli episodi saranno 20 ma per ora non è ancora stata resa nota una data ufficiale di distribuzione. Sappiamo da un tweet di Rake che le riprese sono iniziate lo scorso novembre, e dal nostro video sul canale ufficiale di Everyeye Plus ipotizziamo quando arriverà in streaming la quarta stagione di Manifest.

Di seguito la trama della serie: al centro della vicenda il Volo Montego Air 828, soggetto a grosse turbolenze durante la tratta ma atterrato a New York in completa sicurezza. Una volta scesi, sollevati, i passeggeri fanno però una terribile scoperta: in quelle poche ore di volo, nel resto del mondo sono passati ben cinque anni. I loro amici, le famiglie e i colleghi li hanno dati per morti o dispersi, andando avanti con le loro vite. Ma una seconda possibilità si presenterà ai passeggeri dell’828 quando alcuni di loro si renderanno conto di essere destinati a qualcosa di molto più grande: un mistero molto più ampio che potrebbe finalmente spiegare cosa è successo su quel dannato aereo.