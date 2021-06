Manifest, la serie NBC è stata cancellata dopo 3 stagioni: non avrà un finale

Gli ottimi risultati d'esordio di Manifest avevano fatto ben sperare, la NBC aveva infatti ordinato 3 stagioni della serie che racconta le vicende di un volo scomparso e tornato improvvisamente dopo 5 anni, senza che i passeggeri siano invecchiati. A quanto pare però, l'emittente ha deciso di cancellare questo show.

Quest'anno sembra esserci stato un calo vertiginoso degli ascolti. Le vicende dei passeggeri del Volo 828 hanno catalizzato l'attenzione di una media di poco superiore ai 3 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.4, un abbassamento di ascolti evidente rispetto alla stagioni precedenti di Manifest che avevano potuto contare rispettivamente su livelli del 21 e 31 percento di share.

Tra i 14 show in onda su NBC, Manifest era il settimo più seguito. Ma poi le cose sono improvvisamente precipitate e vista anche la necessità dell'emittente di mettere in produzione nuove serie, Manifest è stata tagliata fuori dal palinsesto. Tuttavia, una decisione così improvvisa ha impedito agli autori di concludere le storie con l'ultimo episodio della terza stagione, il quale invece è terminato con numerose questioni in sospeso in vista di una nuova stagione.

Cosa ne pensate di questa cancellazione? Siete dispiaciuti o in fondo ve lo aspettavate? Diteci la vostra nei commenti.