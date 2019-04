Manifest: la serie NBC rinnovata per una seconda stagione

La serie del network NBC, Manifest, è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione. Lo show viene confermato in vista della presentazione delle offerte televisive americane che si terranno il prossimo mese a New York. Manifest è solo uno dei titoli della NBC che ha trovato una conferma ufficiale per la prossima stagione tv.

La prima stagione di Manifest era incentrata sui passeggeri del volo 828 della Montego Air che in seguito ad un viaggio piuttosto turbolento e di routine, scoprono che seppure per loro siano passate solo poche ore, il resto del mondo li considera dispersi o tragicamente morti da oltre cinque anni.

Uno sci-drama che ha ottenuto un successo inaspettato e si è meritato la conferma per la seconda stagione.



"Manifest, in appena una stagione, ha risposto a molte domande sul mistero del volo 828 ma ne ha poste altre altrettanto intelligenti" hanno spiegato i responsabili della divisione sceneggiati di NBC, Lisa Katz e Tracey Pakosta.

"Congratulazioni a Jeff Rake, ai nostri produttori, agli attori e agli addetti ai lavori per aver contribuito a creare una serie incredibilmente coinvolgente e ricca di personaggi avvincenti e relazioni complesse".

Nella sua prima stagione Manifest ha fatto registrare 6,4 milioni di telespettatori e l'1.2 di rating. Un ottimo risultato per lo show con protagonisti Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis e J.R. Ramirez.

Il boom di ascolti per Manifest della prima stagione potrebbe proseguire anche con il nuovo ciclo di episodi; per la seconda stagione, nel cast di Manifest Matt Long sarà la new entry con un ruolo ricorrente.