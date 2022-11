Manifest, la fine è vicina: su Netflix disponibile la prima parte della Stagione 4

Come promesso, oggi 4 novembre 2022 sono stati diffusi su Netflix i primi dieci episodi della quarta e ultima stagione di Manifest che costituiscono la prima parte di quest'ultimo segmento di storia (formato da 20 episodi in totale). Si avvicina così la conclusione del mistero che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori nel mondo.

Ancora nessuna novità sulla data di pubblicazione della seconda e ultima parte di stagione, che probabilmente arriverà prossimamente. Ricordiamo che Manifest era stata cancellata dopo la terza stagione da NBC che aveva troncato la storia senza un degno finale; ci ha pensato poi Netflix a trarre in salvo lo show producendo i 20 episodi che avrebbero concluso tutte le storie dei personaggi in un finale pensato per tutti quegli spettatori che negli anni vi si erano affezionati.

Nelle puntate precedenti: i passeggeri del Volo Montego Air 828 credono di essere al sicuro quando, dopo aver affrontato delle notevoli turbolenze, atterrano a New York sani e salvi come previsto. Peccato che una volta coi piedi per terra facciano una terribile scoperta: quel volo, che per loro è durato solo poche ore, è in realtà scomparso dai radar per cinque anni. Amici, parenti e colleghi li hanno dati per morti e ora faranno fatica a riaccoglierli nelle loro vite. Qualcosa di molto simile al disastro aereo che ha ispirato Manifest. Tranne che per un dettaglio: i passeggeri, una volta tornati dal mondo dei morti, diventano i protagonisti di una serie di eventi soprannaturali fra cui si annoverano le “chiamate”, voci che preannunciano accadimenti futuri.

La trama ufficiale della quarta stagione di Manifest recita: "Due anni dopo che il brutale omicidio di Grace ha sconvolto le loro vite, la famiglia Stone è nel caos mentre un Ben devastato continua a piangere sua moglie e cerca la figlia rapita, Eden. Consumato dal suo dolore, Ben ha rinunciato al suo ruolo di co-capitano della scialuppa di salvataggio, lasciando Michaela a comandarla da sola, un'impresa quasi impossibili: nel frattempo un misterioso passeggero arriva con un pacco per Cal, cambiando tutto ciò che i protagonisti pensano di sapere sul volo 828."

Negli ultimi anni, in molti hanno considerato Manifest come la nuova Lost di questa generazione. A dare il la alla storia è ancora una volta un aereo. In Manifest, però, è il volo 828 a catapultarci in una realtà che rasenta sia la tragedia che il soprannaturale.