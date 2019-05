Manu Bennett e Chase Coleman saranno al Lionsgate Con 2019 di Padova

I due attori salutano i fan e annunciano, attraverso un video, la loro presenza al Lionsgate Con 2019 della Fiera di Padova, chiedendo di accorrere numerosi. L'evento accoglierà anche molte altre celebrità provenienti dal mondo delle serie TV.

Manu Bennett e Chase Coleman, che hanno interpretato rispettivamente Crisso e Billy Winslow nelle serie TV Spartacus e Boardwalk Empire, saranno tra gli ospiti più attesi della manifestazione che si terrà per la prima volta in Italia dal 21 al 23 giugno 2019.

Oltre ai due, saranno presenti, tra i tanti, anche attori di Gotham e Game of Thrones al Lionsgate Con, con cui sarà possibile interagire attraverso fotografie, sessioni di autografi, stage talk e meet and greet.

Dopo la pubblicazione del primo poster di Deathstroke, molti dei fan del personaggio DC vorrebbero vedere Bennett prestare la voce alla celebre nemesi di Batman nella nuova serie animata. Questo è dovuto all'interpretazione convincente che l'attore neozelandese ha dato del personaggio in Arrow. Tra gli altri suoi lavori in ambito televisivo e cinematografico figurano l'orco Azog in Lo Hobbit di Peter Jackson, e la serie fantasy The Shannara Chronicles.

Coleman può contare invece sulla presenza in un nutrito gruppo di serie TV, tra cui Gossip Girl, The Good Wife, The Originals, Law & Order e The Americans.