Manu Bennett ci parla del suo Deathstroke: il personaggio comparirà anche in Titans?

Sebbene alcuni fanritengano chesia soltanto un mercenario,, che ininterpreta appunto, è stato più che felice di conferire un po’ di umanità al popolare antagonista. Ma il suo personaggio comparirà anche in Titans

In occasione della Heroes & Villains Fest San Jose, Bennett ha affermato che Arrow ha fornito a lui e al suo personaggio una ricca backstory su cui lavorare. Il suo commento: “Ci sono momenti in cui Arrow mi manca e talvolta passa anche un anno e mezzo fra una ripresa e l’altra. Penso che Oliver (Stephen Amell) e gli altri abbiano fatto un ottimo lavoro negli ultimi episodi e che uno Slade più umanizzato che indemoniato sia stato per un me un sollievo. Questo perché ho sempre pensato che l’originale Deathstroke creato da Marc Wolfman per DC Comics sia molto più che un pazzo [potenziato] dal Mirakuru. […] Potermi tuffare nella mitologia di Deathstroke e tirare in ballo un personaggio come suo figlio, menzionare poi l’altro suo figlio e persino sua moglie, ha aperto le porte alla possibilità di esplorare altri suoi aspetti.”



Sempre durante l’evento, l’attore è stato interrogato sulla possibilità che il suo personaggio compaia anche in Titans, l’inedito show che esordirà sul nuovo servizio digitale esclusivo di DC Entertainment. Questa è stata la sua risposta: “Non se n’è ancora parlato. Non saprei. Il potere è nella penna, non posso dire altro. Non ne ho proprio idea. Il potere sta nella penna e negli spettatori.”



Dal momento che Deathstroke è sempre stato un antagonista dei Giovani Titani, non ci sorprenderebbe affatto se Slade Wilson comparisse nella nuova serie DC Comics; ciononostante, essendo Titans ambientato (ancora una volta) in un altro universo, l’eventuale comparsa di Manu Bennett e del suo Slade Wilson potrebbe confondere ulteriormente i fan del colosso fumettistico.



Ad ogni modo, Bennett ha rivelato di amare il personaggio, e che vorrebbe interpretarlo ancora.