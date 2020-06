Manuel Agnelli torna ad X-Factor 2020 secondo un rumor: sarà giudice per la quarta volta

Davide Maggio ha confermato poco fa sulle proprie pagine che Manuel Agnelli tornerà dietro la scrivania di X-Factor per fare da giudice nell'edizione 2020 del talent show di Sky, che dovrebbe tornare in tv il prossimo autunno.

Le novità saranno annunciate in via ufficiale da Alessandro Cattelan nella prossima puntata di EPCC, ma da fonti interpellate direttamente dal popolare blogger, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo della televisione, il frontman degli Afterhours avrebbe accettato la proposta della produzione e farà da giudice di X-Factor per la quarta volta, dopo le edizioni 2016, 2017 e 2018.

Manuel Agnelli è sempre stato molto apprezzato dal pubblico, ma nonostante ciò nessuno dei componenti delle sue squadre ha mai ottenuto la vittoria finale. Con X-Factor 11 però ha sfiorato l'impresa con i Maneskin, che sono divenuti popolari anche a livello europeo e tutt'oggi sono tra le band più apprezzate tra quelle uscite dalla scuola di X-Factor.

Agnelli annunciò l'addio allo show due anni fa, in quanto secondo la sua visione "il mio percorso a X-Factor è finito".

Insieme a lui dovrebbero esserci anche Mika ma soprattutto Emma Marrone, che dovrebbe essere l'unica donna a fare da giudice ad X-Factor 2020. Si preannuncia un'edizione davvero gustosa.