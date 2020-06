Mara Venier attacca Timperi ed Ippoliti: 'siete due poveracci'

Nel corso della puntata di Unomattina in Famiglia, Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti hanno ironizzato sull'infortunio di Mara Venier, che già da qualche settimana va in onda ingessata con un tutore dopo una brusca caduta.

Timperi con Monica Setta ed Ippoliti hanno ironizzato sull'accaduto affermando che "Mara Venier oggi sarà stacanovista a Domenica In col piede rotto, che ormai è diventato un must: molte si ingessano nelle loro trasmissioni. C’è un’emittente locale dove sono tutti ingessati ed è molto seguita”. La dichiarazione ha scatenato le risate dei tre, con la Setta che però ha teso la mano alla collega affermando che "Mara sta soffrendo", a cui ha risposto Timperi con una della sue battute: "allora anche certi conduttori del telegiornale sono ingessati".

Mara però non ha gradito e, con un post pubblicato su Instagram ha ringraziato Monica Setta per la solidarietà ed ha affermato che Timperi ed Ippoliti sono "due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo".

E' probabile che il tutto rientri con le scuse dei due, ma sicuramente la reazione della Zia d'Italia li avrà colti di sorpresa, in quanto evidentemente non avevano intenzione di offenderla. Avrà esagerato? I fan si sono divisi sui social.