Mara Venier finisce in ospedale: 'Sto vivendo un incubo'

Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier aveva chiarito che le sue condizioni di salute non erano delle migliori, sottolineando come, dopo una visita dal dentista aveva perso gran parte della sensibilità dei muscoli del volto.

Ora la nota conduttrice è finita in ospedale e ha deciso di condividere questa esperienza con i suoi follower sui social: "Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi...sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 ...sono uscita alle 17.30 dopo ore!!!".

Mara Venier che sembrava pronta a lasciare Domenica In ha poi aggiunto: "Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata...sala operatoria, anestesia totale, un incubo.....!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)....".

Insomma, questo periodo dell'anno è nefasto per la conduttrice. Lo scorso anno infatti, Mara Venier si era fratturata un piede.